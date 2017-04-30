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«МЮ», не проиграв в 25-м матче АПЛ кряду, установил новый клубный рекорд

30 апреля 2017, воскресенье. 16:07. Футбол

«Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью со счётом 1:1 с «Суонси Сити».

Таким образом, «МЮ» установил новый клубный рекорд, проведя 25 матчей кряду без поражений в рамках одного сезона в высшем дивизионе Англии, сообщает Opta. Подопечные Жозе Моуринью в последний раз проигрывали в АПЛ в октябре 2016 года «Челси» (0:4) и с тех пор одержали 13 побед и 12 раз сыграли вничью. Кроме того, 14 ничьих — новый рекорд «красных дьяволов» в одном сезоне Премьер-лиги.

В таблице английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке, имея в активе 65 очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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