«МЮ», не проиграв в 25-м матче АПЛ кряду, установил новый клубный рекорд

«Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью со счётом 1:1 с «Суонси Сити».
Таким образом, «МЮ» установил новый клубный рекорд, проведя 25 матчей кряду без поражений в рамках одного сезона в высшем дивизионе Англии, сообщает Opta. Подопечные Жозе Моуринью в последний раз проигрывали в АПЛ в октябре 2016 года «Челси» (0:4) и с тех пор одержали 13 побед и 12 раз сыграли вничью. Кроме того, 14 ничьих — новый рекорд «красных дьяволов» в одном сезоне Премьер-лиги.
В таблице английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке, имея в активе 65 очков.