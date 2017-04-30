Кирьяков: тульский «Арсенал» пропустил обидный гол в матче с «Уфой»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (0:1) в матче 26-го тура РФПЛ.
Единственный гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил Александр Сухов.
«В последние 15 минут мы стали доставлять мяч длинными передачи ближе к штрафной соперника, рассчитывая на то, что Расич будет цепляться. К сожалению, не смогли навязать там должной борьбы, не выигрывали отскоки и несколько неприятных контратак пропустили. Мы рисковали, нам нужна была победа. Была контратака, мяч заметался в штрафной, мы не разобрались и пропустили обидный гол на последних секундах.
Старались играть строго и дисциплинированно. Агрессивности и свежести не хватало впереди нам. Хотели освежить игру во втором тайме путём замен и оказать давление в штрафной площади соперника, — заявил наставник «Арсенала» в эфире телеканала «Наш футбол».
Посмотреть гол можно в «Твиттере».