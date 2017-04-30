«Сьон» с Митрюшкиным проиграл «Туну», пропустив на 94-й минуте

В матче 30-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» на выезде проиграл «Туну». Встреча проходила в Туне на стадионе «Арена Тун» и завершилась со счётом 2:1.
Уже на 10-й минуте Чадрак Аколо вывел гостей вперёд, однако на 31-й минуте хозяева отыгрались благодаря автоголу, который защитник «Сьона» Николас Люхингер забил в ворота российского голкипера команды Антона Митрюшкина. На 94-й минуте форвард «Туна» Симоне Рапп забил второй гол.
«Сьон» (45 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Тун» (33) идёт на седьмой позиции.