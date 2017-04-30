Хет-трик Товена и дубль Лопеса помогли «Марселю» разгромить «Кан»

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Кан» принимал на своём поле «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Мишель д`Орнано» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей хет-трик на свой счёт записал Флорьян Товен, а ещё два гола забил Максим Лопес. За «Кан» отличился Иван Сантини. Таким образом, «Марсель» продлил до восьми матчей свою серию без поражений в чемпионате, а «Кан» не смог одержать победу в восьмой игре подряд в Лиге 1.
«Марсель» (55 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Кан» (33) — на 17-й строчке.