Кирьяков: ничья была бы более справедливым результатом матча «Уфа» — «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от «Уфы» (0:1) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Обидно проигрывать такие матчи, пропуская мячи в дополнительное время. Особенно в нашей ситуации. Мы мало угрожали воротам соперника. Это связано с тяжёлым графиком игр. Пытались заменами добавить агрессивности и наглости. Могли бы больше создать опасности при стандартах. Ничья была бы более справедливым результатом.
У нас проблемы с гостевыми играми. Посмотрите, какие голы мы пропускаем. Ситуация сложная в таблице, шансы на спасение есть. Все игры начинаются со счёта 0:0. Мы будем до последнего бороться", — заявил Кирьяков, слова которого приводятся на официальной странице «Арсенала» во «ВКонтакте».