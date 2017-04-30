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Фернандес: ЦСКА не устраивает 1:1, во втором тайме рассчитываем на большее

30 апреля 2017, воскресенье. 18:14. Футбол

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в перерыве домашнего матча 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» подвёл итоги первой половины встречи, сообщив, что его команда будет рассчитывать на большее во втором тайме. После первого тайма счёт в матче – 1:1.

«1:1 нас не устраивает, мы рассчитываем на большее, нам нужна только победа. Мне кажется, мы превосходим соперника. Будем делать всё возможное, чтобы добиться победы», — сказал Фернандес в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак Марио Фернандес
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