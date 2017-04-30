Фернандес: ЦСКА не устраивает 1:1, во втором тайме рассчитываем на большее

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в перерыве домашнего матча 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» подвёл итоги первой половины встречи, сообщив, что его команда будет рассчитывать на большее во втором тайме. После первого тайма счёт в матче – 1:1.
«1:1 нас не устраивает, мы рассчитываем на большее, нам нужна только победа. Мне кажется, мы превосходим соперника. Будем делать всё возможное, чтобы добиться победы», — сказал Фернандес в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».