ЦСКА — «Спартак»: Дзагоев не оправился от травмы задней поверхности бедра

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропускает матч 26-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», так как его всё ещё беспокоит травма задней поверхности бедра.
Дзагоев должен был выйти на поле с первых минут, но на разминке почувствовал дискомфорт, и вместо него в стартовом составе вышел защитник Кирилл Набабкин.
Напомним, что Дзагоев из-за травмы задней поверхности бедра не смог завершить первый тайм матча 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (4:0).
Дзагоев уходил с первого тайма, но в проходе уже дождался гола (видео)