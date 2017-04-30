«Спартак» гарантировал себе медали чемпионата России сезона-2016/17

«Спартак» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги со счётом 2:1 обыграл ЦСКА на чужом поле и гарантировал себе медали чемпионата России сезона-2016/17.
В данный момент «Спартак» занимает первое место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 60 очков в 26 матчах. Вторую строчку занимает ЦСКА (50 очков после 26 игр), третью — «Зенит» (49 очков после 25 игр), четвёртую — «Краснодар» (44 очков после 25 игр). Таким образом, красно-белые точно не лишатся места в тройке и точно сыграют в еврокубках в следующем сезоне.