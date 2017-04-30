Федун: ЦСКА уже не будет чемпионом, а «Спартаку» нужно оформить победу в РФПЛ

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Зе Луиш отлично вышел. Могли забить больше, но мяч не шёл. Иначе могли закончить с более приятным счётом. Акинфеев, конечно, везунчик. Но ЦСКА уже не будет чемпионом, а нам нужно оформить. Я так ребятам и сказал: пока мы ещё не чемпионы», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Благодаря победе лидирующий в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.