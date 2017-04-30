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Мостовой: грубейшая ошибка Васина — ключевой момент игры ЦСКА — «Спартак»

30 апреля 2017, воскресенье. 19:48. Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.

«В этой игре более справедливым итогом была бы ничья. Всё перечеркнула грубейшая ошибка Васина. Это ключевой момент игры. Поэтому, конечно, «Спартак» был удачливым сегодня. Команда создала много моментов, могла увеличить счёт. «Спартак» как был лидером, так и остался.

Можно сказать, что красно-белые оформили чемпионство! Обвинять в пропущенных мячах никого не надо. Нужно просто поздравлять с победой. «Армейцы» сами виноваты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Александр Мостовой Виктор Васин
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