Хусаинов назвал судейство в дерби в высшей степени профессиональным

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о работе главного судьи матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:2) Владислава Безбородова.
«Арбитр был заметен только тогда, когда было нужно. Это в высшей степени профессиональное судейство, давно такого не встречал в нашем чемпионате!
Можно ли было показать Тошичу красную карточку, а не жёлтую? Безбородов действовал компромиссно: и сохранил футболиста, и акцентировал внимание, что это неправильная игра. Я сторонник максимальной минимизации потерь игроков основного состава в любой команде. Тут надо подходить смиренно, с милостью божьей. Другое дело, если игрок действует отчаянно, как в случае Павлюченко и Еськова, хоть тот и сам спровоцировал», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.