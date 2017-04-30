Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хусаинов назвал судейство в дерби в высшей степени профессиональным

30 апреля 2017, воскресенье. 20:52. Футбол

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о работе главного судьи матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:2) Владислава Безбородова.

«Арбитр был заметен только тогда, когда было нужно. Это в высшей степени профессиональное судейство, давно такого не встречал в нашем чемпионате!

Можно ли было показать Тошичу красную карточку, а не жёлтую? Безбородов действовал компромиссно: и сохранил футболиста, и акцентировал внимание, что это неправильная игра. Я сторонник максимальной минимизации потерь игроков основного состава в любой команде. Тут надо подходить смиренно, с милостью божьей. Другое дело, если игрок действует отчаянно, как в случае Павлюченко и Еськова, хоть тот и сам спровоцировал», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Владислав Безбородов Сергей Хусаинов Футбольное судейство
Новости. Футбол
30 апреля 2017, воскресенье
21:38 Гаджиев: «Амкар» и вдесятером выглядел нормально, доволен своей командой
21:30 Галямин: такого нападающего, как Зе Луиш в «Спартаке», у ЦСКА нет
21:22 «Витесс» стал обладателем кубка Нидерландов
21:22 Гол Бухарова принёс «Ростову» победу над «Амкаром»
21:08 «Арсенал» впервые за 22 года финиширует ниже «Тоттенхэма» в таблице АПЛ
21:07 Калиниченко: «Спартак» на вершине, а все конкуренты сломлены!
21:07 Медведев установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии
20:56 Мутко: при такой игре «Спартака» вероятность его чемпионства огромная
20:52 Хусаинов назвал судейство в дерби в высшей степени профессиональным
20:48 ЦСКА – «Спартак»: драка, оскорбительные баннеры и огонь трибун – в фоторепортаже
20:47 Фернандо: «Спартак» близок к чемпионству, но ещё ничего не добился
20:42 Пономарёв: центральный защитник не имеет права ошибаться так, как Васин
20:38 Луис Адриано: очень рад, что забил гол и помог «Спартаку» в дерби с ЦСКА
20:34 Алдонин: если бы ЦСКА забил первым, то игра сложилось бы по-другому
20:27 «Тоттенхэм» выиграл у «Арсенала», одержав девятую кряду победу в АПЛ
20:26 Таски: «Спартак» два раза в сезоне обыграл ЦСКА и показал, что превосходит его
20:18 Промес опубликовал фото из раздевалки «Спартака» и назвал Москву красно-белой
20:15 Зобнин после матча ЦСКА — «Спартак»: всех с победой! Продолжаем двигаться дальше
20:12 Хидиятуллин: «Спартак» сыграл по принципу мушкетёров в матче с ЦСКА
20:10 Глушаков: с ЦСКА были не «похороны», а очередная победа и гол
20:10 Джикия: кто сильнее — ЦСКА или «Зенит»? «Спартак»
19:58 Видео: эмоции футболистов «Спартака» в раздевалке после победы в дерби
19:53 Червиченко: забей ЦСКА на 2-й минуте, увидели бы повторение матча в Ростове
19:53 Гончаренко: второй пропущенный гол от «Спартака» – это ляп
19:48 Мостовой: грубейшая ошибка Васина — ключевой момент игры ЦСКА — «Спартак»
19:44 Футболисты «Спартака» и ЦСКА об итогах дерби: LIVE
19:44 Каррера: назову себя чемпионом, когда стану чемпионом
19:41 Видео о подготовке стадиона «Крестовский» к матчу «Зенит» — «Терек»
19:40 Федун: ЦСКА уже не будет чемпионом, а «Спартаку» нужно оформить победу в РФПЛ
19:38 «Спартак» гарантировал себе медали чемпионата России сезона-2016/17
19:34 Комбаров сравнялся с Бубновым и Романцевым по количеству матчей за «Спартак»
19:34 Видео: болельщики «Спартака» празднуют победу над ЦСКА
19:34 «Спартак» впервые с 1999 года выиграл оба матча с ЦСКА в чемпионате России
19:29 Федун: настроение отличное, но «Спартак» должен был забивать ЦСКА больше
19:29 Каррера и Гончаренко о матче ЦСКА — «Спартак»: LIVE
19:22 ЦСКА впервые проиграл на новом стадионе в матче РФПЛ
19:17 Созин: «Спартак» закрыл тему и стал чемпионом. ЦСКА с 76-й минуты отдавал игру
19:14 «Уфа» — «Арсенал» — 1:0. Видеообзор матча
19:12 «Спартак» обыграл ЦСКА и увеличил отрыв в таблице РФПЛ до 10 очков
19:01 ЦСКА – «Спартак»: игра приостанавливалась из-за дыма от зажжённых файеров
18:57 Студенты СПбПУ выиграли домашний турнир Первой группы
18:57 Видео: болельщики «Спартака» сжигают атрибутику ЦСКА
18:46 ЦСКА – «Спартак»: гол Глушакова вывел вперёд красно-белых
18:38 ЦСКА – «Спартак»: элегантные красно-белые на «ВЭБ Арене». Фотообзор
18:34 Гвардиола впервые в карьере по итогам сезона не выиграл ни одного трофея
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто подходит к дерби в лучшей форме?
«Спартак»
3955 (25%)
ЦСКА
7293 (46%)
Команды в одинаковой готовности
4790 (30%)
Проголосовало: 16038
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+