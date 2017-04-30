«Арсенал» впервые за 22 года финиширует ниже «Тоттенхэма» в таблице АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги обыграл на своём поле «Арсенал» (2:0).
Теперь отрыв «Тоттенхэма» от «Арсенала» в таблице английского первенства составляет 17 очков.
Таким образом, «канониры» уже не смогут финишировать выше «шпор» в нынешнем первенстве Англии.
Впервые за 22 года «Арсенал» финиширует в таблице Премьер-лиги ниже «Тоттенхэма». В последний раз такое случилось в сезоне-1994/95.
В прошедшей сегодня игре на 55-й минуте счёт открыл Деле Алли, а через три минуты Гарри Кейн реализовал пенальти.