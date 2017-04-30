Галямин: такого нападающего, как Зе Луиш в «Спартаке», у ЦСКА нет

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» на своём поле проиграли «Спартаку» (1:2).
«Шикарная игра, одна из лучших в этом сезоне и по эмоциям, и по качеству. Все любители футбола получили удовольствие. И чемпион сегодня определился.
«Армейцы» могли сравнять счёт в матче, но им нужно было выигрывать. Равенство счёта в этой встрече никак бы не отразилось на «Спартаке». Красно-синим не хватило завершающего удара. Такого нападающего, как Зе Луиш в «Спартаке», у нынешнего ЦСКА на сегодняшний день нет. Ошибки в обороне всегда бывают, но сегодня они были продиктованы тем, что ЦСКА пришлось идти вперёд. У «Спартака» было много атак два в два, три в три, что не характерно для игры на результат. Красно-синим пришлось рисковать и идти вперёд большими силами. Много моментов было у ворот Акинфеева, но он сыграл великолепно.
ЦСКА уже не сможет догнать «Спартак» в таблице, но ещё есть второе место. За путёвку в Лиге чемпионов сейчас развернётся основная борьба между «армейцами» и «Зенитом», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.