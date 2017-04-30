«Ростов» — «Амкар» — 1:0. Видеообзор матча

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «Амкар». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на 57-й минуте записал на свой счёт Александр Бухаров, который появился на поле после замены в начале второго тайма. С 54-й минуты «Амкар» играл вдесятером после того, как полузащитнику Бранко Йовичичу была показана красная карточка.
Таким образом, «Ростов» продлил до 10 матчей свою серию без поражений в РФПЛ, а «Амкар» не может победить уже в седьмой игре подряд.