Венгер: рад за «Тоттенхэм», но они обошли «Арсенал» впервые за 20 лет

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от поражения в гостевом матче 35-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).
«Да, в целом они заслужили победу. Сегодня игра шла до гола. Пенальти на нас повлиял, вы наверняка заметили, что «Тоттенхэм» после этого стал выглядеть опаснее. Мы не смогли сократить разницу в счёте, а потому „шпоры“ чувствовали себя комфортно. Мы создали совсем немного моментов. Физически они были быстрее и лучше. У нас было желание, но не хватало чего-то ещё.
Могу поздравить «Тоттенхэм» с тем, что они финишируют выше нас. Но перед сезоном мы не ставим перед собой цель обойти «Тоттенхэм», наша цель — бороться за чемпионство. Они обошли нас впервые за 20 лет. Мы этим недовольны, но мы не сравниваем себя с «Тоттенхэмом», — сказал Венгер в эфире Sky Sports.