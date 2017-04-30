Данильянц: обстоятельства мешают Сердару быть тем Азмуном, которого мы знаем

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал домашнюю победу со счётом 1:0 над «Амкаром» в матче 26-го тура РФПЛ и ответил на вопрос об игре форварда Сердара Азмуна.
«Сегодня был матч, который удалось переломить за счёт характера. Сказалось отсутствие группы игроков. Действовали осторожно, внимательно. «Амкар» из полумомента может создать опасность. С пермяками всегда тяжёлые встречи. Поздравляем всех с победой.
Что происходит с Азмуном? В этих вопросах сложно разобраться. Парень старается, выкладывается. У него многое получается, а в игре не складывается. Разные обстоятельства мешают быть ему тем Азмуном, которого мы знаем. Надеюсь, у него всё наладится", — цитирует Данильянца сайт «Ростова».