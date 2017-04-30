«Самолёт» Глушакова, страсть Карреры, поцелуй Зе Луиша и Адриано – в фотообзоре

30 апреля на «ВЭБ Арене» в Москве «Спартак» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги победил ЦСКА со счётом 2:1. Победный гол в столичном дерби на свой счёт записал полузащитник красно-белых Денис Глушаков.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии победных эмоций игроков и тренеров «Спартака», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.
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Фотографии игроков красно-белых в элегантных костюмах перед началом встречи ЦСКА – Спартак.