Спаллетти: ужасные эпизоды привели к ужасной игре «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от домашнего матча 34-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:3).
«Ужасные эпизоды привели к ужасной игре „Ромы“. Мы хотели играть и создать несколько моментов в дебюте встречи, но в итоге пропустили уже после первой внятной атаки соперника. Естественно, это стало для нас психологическим ударом.
Если вы посмотрите на сегодняшнюю игру, то увидите, что мы были слабее в защите. После такого результата нужно принимать всю критику. Мы потеряли остроту и принимали неудачные решения", — цитирует Спаллетти Football Italia.