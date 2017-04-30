Куман: «Челси» станет чемпионом, обыграть эту команду очень трудно

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Мы играли хорошо до счёта 0:1. После этого у нас появились проблемы, но всё дело в качестве игроков соперника. До пропущенного мяча мы создавали им трудности. Может быть, мы создали не так много моментов, но я был доволен игрой.
Обыграть «Челси» очень трудно. Эта команда сегодня показала свой уровень. «Челси» станет чемпионом, а нам нужно найти мотивацию, чтобы хорошо завершить сезон», — цитирует Кумана BBC Sport.
Лидирующий «Челси» за четыре тура до конца турнира опережает на четыре очка «Тоттенхэм Хотспур», который располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» находится на седьмой строчке.