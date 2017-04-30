«Интер» проиграл «Наполи», продлив свою серию без побед до шести матчей

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 43-й минуте записал на свой счёт Хосе Кальехон. Таким образом, «Наполи» продлил свою серию без поражений в Серии А до восьми матчей, а «Интер» не смог победить в чемпионате Италии уже в шестой встрече подряд.
«Наполи» (74 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Интер» (56) — на седьмой строчке.