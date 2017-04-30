«Ницца» нанесла «ПСЖ» первое поражение в чемпионате Франции с декабря

«Ницца» выиграла у «ПСЖ» в матче 35-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 3:1.
«ПСЖ» не проигрывал в Лиге 1 с 17 декабря, когда на выезде уступил «Генгаму» (1:2) в матче 18-го тура.
На 26-й минуте Марио Балотелли открыл счёт. В дебюте второго тайма Рикарду удвоил преимущество «Ниццы». На 64-й минуте Маркиньос отыграл один мяч, а в компенсированное время Анастасиос Донис установил окончательный счёт.
«ПСЖ» (80 очков) занимает второе место, отставая от «Монако» (83) и сыграв на матч больше. «Ницца» (77) — третья.
Видео двух красивых голов «Ниццы» доступно в «Твиттере»: раз и два.