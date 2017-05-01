Мбенге: мне нужна игровая практика, чтобы забивать ещё больше за «Терек»

Нападающий «Терека» Аблайе Мбенге прокомментировал победу над «Уралом» (5:2) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. В этой встрече форвард оформил дубль.
«Счастлив, что команда выиграла, а мне удалось забить два гола. До игры с «Рубином» я давно не забивал и ещё дольше не оформлял дубль. Мне нужна игровая практика, чтобы забивать ещё больше голов. Я всегда настроен позитивно, оптимистично — и в играх, и на тренировках. Нужно сосредоточиться на своей цели и не думать об иных факторах. Что касается момента после второго гола, когда я схватился за ногу, было единоборство, сейчас всё в порядке», — цитирует Мбенге пресс-служба грозненцев.
В текущем сезоне РФПЛ Мбенге провёл за «Терек» 18 матчей (в основе – четыре), забил четыре гола и отдал две результативные передачи.