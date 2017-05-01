Кротов: надеюсь, теперь «Уфа» выйдет из пике и дальше будет выигрывать

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ. Этой победой уфимцы прервали серию из шести матчей без побед в чемпионате.
«Довольно тяжелый был матч. «Арсеналу» нужно было выполнять свои задачи, нам – свои, до финального свистка напряжённая игра была. Не сказал бы, что нам повезло, скорее, победа закономерна. Дома, при своих болельщиках должны были выигрывать, и сделали это.
Почему не ударил в эпизоде с голом? Принял в штрафной мяч, неудобно чуть было бить, решил обработать. Увидел Сухова, а там уже Александр разобрался. С этим голом чёрная полоса должна уйти. Выйдем из этого пике и, надеюсь, дальше будем выигрывать. Всё будет у нас хорошо, будем набирать очки, подниматься. Надеемся только на лучшее. Следующий матч — с «Рубином». Это башкиро-татарское дерби, будет интересный матч, с обилием голевых моментов и борьбы. Хочется им и должок вернуть за поражение в первом круге», — цитирует Кротова пресс-служба уфимцев.