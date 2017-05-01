Д. Реднапп: в «Арсенале» Анри «пассажиров» не было, сейчас их слишком много

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился впечатлениями от поражения «Арсенала» в гостевом матче 35-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).
«Хотел бы сравнить Эриксена и Озила: футболисты похожего плана, роскошные игроки, с восхитительным пасом, игроки, которые могут взломать глухую оборону. Но когда увидел Озила на контрасте с Эриксеном, то понял: между ними чёткое различие в плане рабочей этики, желания отрабатывать в защите и прессинговать. Сколько раз Эриксен добывал мяч для своей команды, успевая при этом дирижировать атакой. А потом я посмотрел, что Озил предложил команде, когда ей был нужен кусочек волшебства.
Временами на поле были «пассажиры», но в дерби Северного Лондона на поле не должно быть «пассажиров»! В команде Тьерри Анри вообще не было «пассажиров». А в текущем сезоне у «Арсенала» их слишком много, и летом это нужно исправлять. Слишком много игроков надевают футболку клуба, не заслуживая того, чтобы носить её", — цитирует Реднаппа Sky Sports.