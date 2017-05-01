Стротмана могут дисквалифицировать за симуляцию в матче с «Лацио»

Дисциплинарный комитет рассмотрит эпизод с симуляцией полузащитника «Ромы» Кевина Стротмана в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (1:3), сообщает Football Italia.
«Рома» забила свой единственный мяч в конце первого тайма с пенальти, назначенного ошибочно. Главный арбитр встречи не усмотрел явную симуляцию со стороны Стротмана. Отмечается, что голландскому футболисту грозит дисквалификация на один и даже более матчей.
Таким образом, Стротман может пропустить гостевой матч следующего тура чемпионата Италии — с «Миланом», запланированный на 7 мая.
Видео симуляции Стротмана можно посмотреть в «Твиттере».