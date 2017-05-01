Бубнов: «Спартак» досрочно станет чемпионом в 28-м туре

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в матче 26-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:1).
«У ЦСКА до сих пор проблемы с позиционным нападением – нельзя сказать, что у них всё в порядке в атаке, тем более не играл Дзагоев. Им не хватило креатива. „Спартаку“ же нужно было перекрыть все зоны, не допустив в первую очередь подач с флангов, что им удалось сделать. Команда Карреры играла внимательно, не дав ЦСКА создать много моментов и увеличить давление. Хотя шансы у «армейцев» всё-таки были. В этой игре „Спартак“ не допустил грубых ошибок, за исключением обреза Таски. Спартаковцы выстояли в стартовые 25 минут, а затем забили и грамотно пользовались преимуществом в счёте. Если бы «армейцы» забили первыми, всё сложилось бы по- другому.
Я говорил, что после 26-го тура можно будет точно утверждать о чемпионских перспективах «Спартака». Так и получилось, и я убеждён, что красно-белые должны выиграть титул досрочно в 28-м туре", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Благодаря победе лидирующий в турнирной таблице «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.