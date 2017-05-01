Источник: Ромеро согласовал двухлетний контракт с «Интером»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро согласовал с «Интером» условия двухлетнего контракта, утверждает Mediaset Premium. Детали сделки не разглашаются. По данным источника, 30-летний аргентинец уже купил дом в Милане.
Контракт Ромеро с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинец провёл за манкунианцев 14 матчей во всех турнирах, являясь дублёром Давида де Хеа.
Ранее появилась информация, что агент Мино Райола предложил «Интеру» услуги 18-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.