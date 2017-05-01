Кэхилл: победа над «Эвертоном» стала для «Челси» сродни кубковому финалу

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал уверенную победу над «Эвертоном» (3:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Синие лидируют в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм Хотспур», который в отчётном туре обыграл «Арсенал» (2:0) и занимает второе место, на четыре очка.
«Мы добились нужного результата, однако „Тоттенхэм“ достойно ответил. Так происходит уже не первую неделю. Как вы могли увидеть по нашему празднованию, эта победа стала сродни кубковому финалу. Выиграть 3:0 на поле „Эвертона“ — это фантастический результат.
Это было убедительно, но нам пришлось упорно работать для этого. Иногда вам нужно немного класса, чтобы вскрыть соперника. Именно это сегодня и произошло. Судьба чемпионства в наших руках. „Тоттенхэму“, очевидно, обидно, ведь они выиграли девять игр подряд, но всё равно вынуждены догонять нас», — приводит слова Кэхилла Sky Sports.