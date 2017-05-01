Эмери: чемпионский титул для «ПСЖ» ещё не потерян

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 35-го тура французской Лиги 1.
«Мы потеряли три очка, которые были очень важны для нас. Считаю, наша команда заслуживала большего. Мы хорошо поработали, но нам противостоял очень сильный соперник. Второй гол стал серьёзным ударом для нас, но мы продолжали давить, однако их голкипер провёл великолепный матч.
Ситуация стала ещё сложнее, но чемпионский титул ещё не потерян. Мы будем продолжать работать для того, чтобы выиграть три матча, которые остались, и завоевать Кубок Франции», — приводит слова Эмери официальный сайт парижан.
«ПСЖ» (80 очков) занимает второе место, отставая от «Монако» (83) и сыграв на матч больше. «Ницца» (77) — третья.