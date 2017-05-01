Феррейра-Карраско может сыграть в первом матче с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско может выйти на поле в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает Marca.
Бельгийский футболист на последней тренировке столичной команды работал в общей группе.
Феррейра-Карраско получил травму в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:1). У игрока был диагностирован вывих плеча, и, по предварительным прогнозам, он выбыл из строя на срок до двух недель. Игрок получил повреждение в столкновении с защитником «Вильярреала» Антонио Рукавиной.
Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая на поле «сливочных», ответная – 10 мая.