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Феррейра-Карраско может сыграть в первом матче с «Реалом»

1 мая 2017, понедельник. 06:31. Футбол

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско может выйти на поле в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает Marca.

Бельгийский футболист на последней тренировке столичной команды работал в общей группе.

Феррейра-Карраско получил травму в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:1). У игрока был диагностирован вывих плеча, и, по предварительным прогнозам, он выбыл из строя на срок до двух недель. Игрок получил повреждение в столкновении с защитником «Вильярреала» Антонио Рукавиной.

Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая на поле «сливочных», ответная – 10 мая.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Янник Феррейра-Карраско Травмы — футбол
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