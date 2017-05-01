Сампаоли: не хочу говорить о будущем, я отдаю жизнь за «Севилью»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в очередной раз не захотел отвечать на вопрос о возможной работе у руля сборной Аргентины. На днях президент ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа отметил, что они окончательно сделали выбор в пользу этого специалиста.
«Не хочу говорить о будущем, я отдаю жизнь за «Севилью». Я неоднократно высказывался на эту тему, и мне не нравится, когда меня отрывают от того, что наполняет меня энтузиазмом. А энтузиазм я испытываю в связи с настоящим. И если нам не удастся добиться наших целей, то произойдёт это вследствие недостатка игровых качеств, а не по причине отсутствия отдачи в работе», — цитирует Сампаоли Marca.