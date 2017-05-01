Карвахаль: мне немного безразлично, где состоится ответная игра с «Атлетико»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о предстоящих матчах с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов. Карвахаль, в частности, отметил, что ему всё равно, где состоится ответная игра.
«В последние годы «Атлетико» играет и конкурирует на очень высоком уровне. Мне немного безразлично, где состоится ответная игра с «Атлетико». Ведь для выходя в финал ты должен быть лучше противника как на своём поле, так и в гостях», — приводит слова Карвахаля Marca.
Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая на поле «сливочных», ответная – 10 мая.