«Атлетико» готов сделать Гризманна самым высокооплачиваемым игроком клуба

«Атлетико» в попытках сохранить в клубе нападающего Антуана Гризманна, которым активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реала», готов увеличить его зарплату до € 12 млн за сезон, утверждает The Times. По условиям действующего контракта 26-летний француз зарабатывает в Мадриде около € 8 млн в год.
Если зарплата Гризманна возрастёт, это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мадридском клубе. Опция выкупа форварда будет зафиксирована на отметке в € 100 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов предложить Гризманну зарплату в размере € 10 млн в год,
В нынешнем сезоне Гризманн провёл 33 матча в испанской Примере, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.