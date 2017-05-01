Модрич: в полуфинале Лиги чемпионов фаворитов нет

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич считает, что в предстоящих полуфинальных баталиях Лиги чемпионов с «Атлетико» у команд равные шансы на выход в финал. Хорватский футболист отметил, что подопечные Диего Симеоне очень сильны.
«Все матчи против «Атлетико» сложны. Первую игру мы проводим на своём поле и хотим добиться положительного результата. Надеемся на поддержку своих болельщиков. В полуфинале Лиги чемпионов фаворитов нет, на этой стадии очень сложно побеждать любого соперника», — приводит слова Модрича Marca.
Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая, ответная – 10 мая.