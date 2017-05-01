Фавр или Славен Билич могут возглавить «Байер»

Руководство леверкузенского «Байера» решило расстаться с главным тренером команды Тайфуном Коркутом, передаёт интернет-издание Sport1.
Это решение было принято после разгромного поражения от «Шальке-04» со счётом 1:4 в домашнем матче 31-го тура Бундеслиги. Согласно информации источника, «Байер» рассматривает две кандидатуры в качестве замены Коркуту: это наставник «Ниццы» Люсьен Фавр и рулевой «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич.
Коркут возглавил «Байер» в марте, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта. Команда на сегодня с 36 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.