Р, Фернандес: продолжаю оставлять без ответа вопрос о тренере «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес в очередной раз не дал ответа на вопрос о будущем главном тренере команды. На сегодня это одна из самых актуальных и обсуждаемых тем в испанском футболе.
«Мне жаль, но я продолжаю оставлять без ответа вопрос о тренере «Барселоны», — приводит слова Фернандеса Marca.
С тех пор как нынешний рулевой сине-гранатовых Луис Энрике объявил об уходе со своего поста по окончании сезона, обсуждения и предположения насчёт его преемника не прекращаются. В частности, называются главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и Хуан-Карлос Унсуэ, помощник Луиса Энрике.