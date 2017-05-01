Желудков: с такой игрой «Зениту» соперничать только с «Томью», а не с «Атлетико»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал результат матча ЦСКА — «Спартак» (1:2) и отметил, что у петербургской команды появились хорошие шансы на то, чтобы занять второе место по итогам сезона. «Зенит» в 26-м туре РФПЛ сегодня сыграет с «Томью» и в случае победы опередит ЦСКА на два очка.
«Шанс на второе место появился, и достаточно реальный. Только чтобы получить путёвку в Лигу чемпионов, нужно самим играть, а не рассчитывать на подарки со стороны конкурентов. Пока же за игру «Зенита» приходится краснеть. Вместе со своими партнёрами по чемпионской команде был на открытии нового стадиона на Крестовском острове. Казалось, у игроков должна быть какая-то мотивация в такой встрече. А что мы увидели?
Как «Зенит» с большим трудом дожимал оставшийся ввосьмером «Урал»? Хорошо, что арбитр не удалил ещё одного футболиста. Тогда бы, по правилам, матч нужно было заканчивать. С такой игрой «Зениту» впору соперничать только с «Томью», а не с «Атлетико» и «Реалом» в Лиге чемпионов», — цитирует Желудкова «Спорт уик-энд».