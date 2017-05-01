Маркиньос: чувствую себя частью «ПСЖ», но важно понять, что думает руководство

Полузащитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал очередную новость о возможном уходе. В услугах 22-летнего футболиста, чей контракт с парижанами действует до лета 2019 года, по-прежнему заинтересована «Барселона».
«Эти вопросы не ко мне, посмотрим, что произойдёт. Я чувствую себя частью команды, но важно понять, хотят ли тренер с президентом чтобы я остался. Я не хочу спешить. Мой контракт истекает в 2019 году. Я игрок «ПСЖ», люблю город и знаю, что клуб сделал для меня», — цитирует Маркиньоса Mundo Deportivo.