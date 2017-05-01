«Ливерпуль» нацелился на Иско

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Иско, передаёт испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, футболист сборной Испании не спешит принимать предложение «Королевского клуба» о продлении контракта. Сначала Иско хочет понять, какая роль уготовлена ему в следующем сезоне.
Кроме «Ливерпуля», к Иско проявляют интерес и «Манчестер Юнайтед» с лондонским «Челси».
Действующее соглашение Иско с «Реалом» рассчитано до лета 2018 года, и ему предлагают пролонгацию соглашения до 2022 года.