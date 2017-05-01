Конте: надо думать, как превратить этот сезон из хорошего в фантастический

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от выездной победы над «Эвертоном» (3:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Эта неделя была очень важна для нас, и мы завершили её идеально. Теперь мы отдохнём пару дней, а затем продолжим работу. Мы знаем, что это ключевой момент сезона. Нам осталось провести четыре матча, и каждая победа неимоверно важна.
Мы должны радоваться вместе с игроками, персоналом и болельщиками, сохраняя настрой и страсть. Проигрыш «Мидлсбро» может обесценить сегодняшнюю победу. Поэтому мы должны концентрироваться на каждом следующем матче.
Между мной и поклонниками клуба возникла невероятная связь. Не забывайте, что я работаю здесь всего восемь или девять месяцев. Мне и игрокам очень приятно видеть такое отношение и чувствовать общую страсть к клубу. Важно сохранить эту связь между болельщиками и клубом.
После победы мы не могли передать то, что чувствуем, словами. Чтобы достичь цели, нам важно сохранить этот эмоциональный подъём, эту общую страсть, это стремление к победе. Сейчас мы должны думать только о том, как превратить этот сезон из просто хорошего в фантастический», — цитирует Конте официальный сайт лондонского клуба.