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Лёв: успех «Баварии» подтверждает высокие игровые качества команды

1 мая 2017, понедельник. 10:44. Футбол

Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв прокомментировал досрочную победу мюнхенской «Баварии» в чемпионате Германии. Подопечные Карло Анчелотти выиграли Бундеслигу за три тура до конца национального первенства, и это была пятая победа немецкого гранда кряду на этом турнире.

«И в этом сезоне «Бавария» доминировала над своими соперниками, досрочно выиграв чемпионат. Успех «Баварии» подтверждает высокие игровые качества команды», — приводит слова Лёва интернет-издание Sport1.

По итогам 31 тура Бундеслиги в активе «Баварии» 73 очка, и она опережает занимающий 2-е место в турнирной таблице «РБ Лейпциг» на 10 очков.

Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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Бавария Йоахим Лёв
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