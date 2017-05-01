«Крылья Советов» – «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30

Сегодня, 1 мая, в Самаре на стадионе «Металлург» состоится матч 26-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Встреча начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург».
Ранее команды встречались друг с другом девять раз. Семь раз победу праздновали футболисты «Крыльев Совета», один раз матч завершился вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Оренбурга». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Оренбурга» со счётом 1:0.