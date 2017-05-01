Кафанов: Медведеву будет непросто получить вызов в сборную России

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов после победы над «Амкаром» в домашней игре 26-го тура РФПЛ (1:0) выразил мнение, что голкиперу ''Ростова'' Никите Медведеву будет трудно попасть в национальную команду из-за высокой конкуренции. Медведев в матче с «Амкаром» к 78-й минуте встречи продлил свою сухую серию до 940 минут и установил новый рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Предыдущий рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину (939 минут). На данный момент рекордная серия Медведева достигла отметки 952 минуты.
«В последнее время много вратарей в РФПЛ демонстрируют качественную игру — Артем Ребров, Саша Беленов. Поэтому, кандидатов в сборную в России много и получить вызов туда не настолько просто. Акинфеев сейчас номер один, нужно только определить второго и третьего вратаря. Вообще, я рад, что Медведев показывает надёжную игру. Дай бог, чтобы так продолжалось. Конечно, у него ещё будут падения. Но главное, чтобы он улучшал своё мастерство после этих ошибок.
Слабые места Медведева? Они имеются у каждого голкипера. Не скажу вам, однако, Медведев о них знает, работает над такими компонентами. Я очень рад за Никиту. Ему стоит понимать, что это только начало его жизни. Пока он ничего не достиг. История знает много вратарей, которые выступали хорошо, а затем пропадали. Главное, чтобы Медведев не оказался в их ряду", — цитирует Кафанова Rusfootball.