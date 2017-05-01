Э. Азар: «Челси» следит за своей игрой и не оглядывается на «Тоттенхэм»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:0) в матче 35-го тура АПЛ.
«Это была хорошая игра, и это отличное достижение. Отправиться в гости к «Эвертону» и провести отличный матч было непросто. Мы контролировали игру с начала и до конца, и это хорошо.
Накануне таких матчей присутствует некоторый страх, потому что, когда они играют дома, то очень сильны, и всякое может случиться, но мы справились и провели отличный матч, так что мы заслужили победу.
Иногда сложно что-то сделать, потому что меня постоянно опекают, но если не я, то кто-то другой может всё решить. И в этот раз это был Педро.
Мы не оглядываемся на «Тоттенхэм». Конечно, мы хотим, чтобы они потеряли очки, но самое важное — следить за своей игрой. Наверное, в «Тоттенхэме» думали, что в матчах с «Саутгемптоном» и на выезде с «Эвертоном» мы потеряем очки, так что важно, что мы победили.
Теперь надо выигрывать домашние встречи, и это будет очень важно», — цитирует Азара пресс-служба «Челси».