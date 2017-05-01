Бонуччи не заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хочет видеть итальянца в своей команде.
«У меня контракт до 2021 года, я его подписал не так давно. Обо мне ходит слишком много слухов. Я хочу играть за «Ювентус» как можно дольше», — цитирует Бонуччи Goal.
Леонардо Бонуччи играет за «Ювентус» с 2010 года, куда перешёл из «Бари». В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 26 матчах итальянской Серии А и забил 3 гола.