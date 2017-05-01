Чамот: Симеоне хочет взять реванш у «Реала», и он способен сделать это

Бывший защитник сборной Аргентины Хосе Чамот отметил, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне очень хочет победить «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. Чамот считает, что матчи между мадридскими командами будут достаточно зрелищными.
«Не сомневаюсь, что борьба будет очень интересной, зрелищной и равной. Дерби всегда носит особенный характер, несмотря на то что «Реал» и «Атлетико» будут играть в Лиге чемпионов. Каждая игра между ними равнозначна финалу. Для «Атлетико» важно, что в ответном матче они играют на своём поле, однако сначала им надо выжить на «Сантьяго Бернабеу». Что же касается Симеоне, то это экстраординарный специалист. Диего хочет взять реванш у «Реала», и он способен сделать это», — цитирует Чамота Bernabeu Digital.
«Реал» уже дважды побеждал «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Сначала это произошло в сезоне-2013/14 (1:1, 4:1 в дополнительное время). Затем «Реал» победил одного из своих самых принципиальных соперников в финале турнира сезона-2015/16 (1:1, 5:3 по пенальти).
Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая, ответная – 10 мая.