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Чамот: Симеоне хочет взять реванш у «Реала», и он способен сделать это

1 мая 2017, понедельник. 12:44. Футбол

Бывший защитник сборной Аргентины Хосе Чамот отметил, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне очень хочет победить «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. Чамот считает, что матчи между мадридскими командами будут достаточно зрелищными.

«Не сомневаюсь, что борьба будет очень интересной, зрелищной и равной. Дерби всегда носит особенный характер, несмотря на то что «Реал» и «Атлетико» будут играть в Лиге чемпионов. Каждая игра между ними равнозначна финалу. Для «Атлетико» важно, что в ответном матче они играют на своём поле, однако сначала им надо выжить на «Сантьяго Бернабеу». Что же касается Симеоне, то это экстраординарный специалист. Диего хочет взять реванш у «Реала», и он способен сделать это», — цитирует Чамота Bernabeu Digital.

«Реал» уже дважды побеждал «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Сначала это произошло в сезоне-2013/14 (1:1, 4:1 в дополнительное время). Затем «Реал» победил одного из своих самых принципиальных соперников в финале турнира сезона-2015/16 (1:1, 5:3 по пенальти).

Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая, ответная – 10 мая.

Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Диего Симеоне
Новости. Футбол
1 мая 2017, понедельник
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