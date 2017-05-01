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Итальянцы во главе с Рокки рассудят «Аякс» и «Лион»

1 мая 2017, понедельник. 13:31. Футбол

Названы фамилии арбитров, которым предстоит работать на первом полуфинальном матче Лиги Европы между «Аяксом» и «Лионом». Встреча состоится 3 мая. Начало — в 19:45 мск.

Стартовый свисток даст итальянец Джанлука Рокки. Ассистенты рефери – Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини. Дополнительные рефери – Лука Банти, Паоло Валери. Четвёртый арбитр – Филиппо Мели.

В нынешнем еврокубковом сезоне Джанлука Рокки работал только на матчах Лиги чемпионов и ни разу не обслуживал игры Лиги Европы. Рокки показал 23 жёлтые карточки (1 вторая жёлтая) в 6 матчах и назначил 1 пенальти.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Аякс Лион Футбольное судейство
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1 мая 2017, понедельник
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