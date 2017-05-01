Итальянцы во главе с Рокки рассудят «Аякс» и «Лион»

Названы фамилии арбитров, которым предстоит работать на первом полуфинальном матче Лиги Европы между «Аяксом» и «Лионом». Встреча состоится 3 мая. Начало — в 19:45 мск.
Стартовый свисток даст итальянец Джанлука Рокки. Ассистенты рефери – Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини. Дополнительные рефери – Лука Банти, Паоло Валери. Четвёртый арбитр – Филиппо Мели.
В нынешнем еврокубковом сезоне Джанлука Рокки работал только на матчах Лиги чемпионов и ни разу не обслуживал игры Лиги Европы. Рокки показал 23 жёлтые карточки (1 вторая жёлтая) в 6 матчах и назначил 1 пенальти.