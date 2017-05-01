Бутрагеньо: лишь Зидан принимает решения по команде, делая это феноменально

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо подчеркнул, что решения по составу команды принимает исключительно её главный тренер Зинедин Зидан.
«У нас действительно фантастический подбор игроков. Сам футбол достаточно изменился, и календарь игр предъявляет всё большие требования к футболистам. У нас лишь Зидан принимает решения по команде, делая это феноменально», — приводит слова Бутрагеньо Bernabeu Digital.
По итогам 35 туров Примеры «сливочные» с 81 очком занимают 2-е место в турнирной таблице. Столько же очков и у «Барселоны», располагающейся на 1-й строчке, но у «Реала» игра в запасе.