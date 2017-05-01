Призовой фонд финала Кубка России сезона-2016/17 составляет около 10 млн рублей

Призовой фонд финального матча Кубка России сезона-2016/17, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив», составляет около 10 млн рублей. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Финал Кубка России пройдёт 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт», начало игры — в 18:45 мск.
«Не было вообще никакого призового фонда, но сейчас мы его установили. Команды получат призовые. Пока сумма небольшая — около 10 миллионов рублей, она будет делиться пропорционально.
Мы будем делать всё для того, чтобы Кубок России был отдельным проектом. И мы эту работу уже начали", — цитирует Мутко ТАСС.