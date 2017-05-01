Дзюба: «Зенит» мог забить «Томи» 5-6 голов, но допустил элементарные ошибки

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в перерыве матча 26-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0) поделился мнением о ходе игры.
«Плохо играем, нервно, хотя полностью владеем преимуществом. Могли забить 5-6 голов, но допускаем элементарные ошибки. Последнее время так играем, не знаю, с чем это связано. Хочу ли я забить «Томи»? Я люблю Томск, здесь прошла моя молодость, с большим теплом буду вспоминать это время. Конечно, хочется отличиться, но сейчас главная задача занять второе место и попасть в Лигу чемпионов», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.